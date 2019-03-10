السعودية | أمطار رعدية على منطقة جازان.. والأرصاد تنبه

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على منطقة جازان.. والأرصاد تنبه والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:49 مساءً, 10 مارس 2019 م المناطق - الرياض نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة جازان.

وشمل التنبيه محافظات الخوبة والدائر بني مالك والريث وهروب والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه – لا سمح الله -، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

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