شكرا لقرائتكم خبر عن 25 شركة بريطانية تبحث الاستثمار في مجال الترفيه والان نبدء بالتفاصيل

كشفت السفارة البريطانية في المملكة ، عن أنه لأول مرة يزور المملكة وفد من 25 شركة بريطانية عالمية في قطاع الترفيه والإبداع في خطوة نوعية للتعاون الثقافي والتجاري بين البلدين ودعم رؤية 2030.

وأكدت السفارة البريطانية أن الزيارة بدأت من اليوم وحتى 14 مارس ، وتشمل كل من الرياض وجدة والخبر.