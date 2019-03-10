شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان : رفع نسبة تملك المواطنين إلى 60% بحلول 2020 والان نبدء بالتفاصيل

تفقدّ وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عدداً من مشروعات برنامج "سكني" للوحدات السكنية - تحت الإنشاء - بالشراكة مع المطورين العقاريين في جدة، وقف خلالها على سير العمل واطلع على تفاصيل المشروعات ونسبة الإنجاز فيها.

والتقى خلال جولته القائمين على هذه المشروعات من المطورين والمقاولين المنفذين لها، مشددًا على أهمية العمل على تسليم هذه المشروعات، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، بما يضمن تسليمها للمواطنين المستفيدين خلال الفترة القريبة المقبلة في إطار توفير السكن الملائم للمواطنين، ورفع نسبة تملكهم إلى 60% بحلول عام 2020، وإلى 70% بحلول عام 2030 ضمن أهداف برنامج الإسكان.

وأكد معالي وزير الإسكان أن هذه المشروعات وغيرها التي بدأ تنفيذها في مختلف مناطق المملكة تؤكد الحرص على توفير خيارات سكنية ذات جودة وسعر مناسب، تلبي احتياج المواطنين المسجلين في قائمة وزارة الإسكان، إذ تتراوح أسعار الوحدات السكنية في مشروعات الوزارة للوحدات السكنية تحت الإنشاء من 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال.

وبدأت جولة بزيارة مشروع "تلال الغروب" الذي تنفذه شركة ساني العامرية، الواقع بحي الأمير فواز في الجزء الجنوبي من مدينة جدة بالقرب طريق "جدة – مكة" على مساحة اجمالية بلغت 753.834م2، ويوفر المشروع 6.512 وحدة سكنية من نوع شقة بأسعار تبدأ من 262 ألف ريال، وبأقساط تبدأ من 875 ريال شهريًا ويحوي المشروع على عدد من المواقع المخصصة للمرافق الخدمية تشمل الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، ليكون مشروعاً سكنياً متكاملاً يوفر لسكانه جميع ما يحتاجون إليه، ويتميز بتكامل البنى التحتية من شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار والمرافق العامة.

وواصل جولته التفقدية لمشروع "أعالي جدة" الذي تنفذه شركة دار البيان، الواقع بحي الأمير فواز جنوبي جدة، على مساحة تتجاوز 880 ألف متر مربع، ويوفر ما يقارب 10 آلاف وحدة سكنية من نوع شقة، بأسعار تبدأ من 243 ألف ريال، وبأقساط تبدأ من 810 ريال شهريًا، ويحوي المشروع عدداً من المساجد والمدارس وروضات الأطفال، إضافة إلى الحدائق والملاعب والمرافق التجارية والعامة، ويوفر المشروع البنى التحتية اللازمة من شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار والمرافق العامة.