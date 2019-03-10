فيديو “المواطن”: وزير النقل يستمع لمطالب وشكاوى أهالي عسير

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2019-03-10 فيديو “متابعات الخليج 365”: وزير النقل يستمع لمطالب وشكاوى أهالي عسير متابعات الخليج 365 - عسير استمع وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي لمطالب وشكاوى المواطنين في عسير وذلك على هامش تدشين عدد من المشاريع الأساسية في منطقة عسير.

ووثقت “متابعات الخليج 365 ” بالفيديو لقاء الأهالي مع وزير النقل الذي وعدهم ببحث مطالبهم ودراستها.









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