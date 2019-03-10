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العمل تودع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر رجب في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة الذي أقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية. وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1.987.722.453 ريالا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.378.181.664 ريالا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 178.116.876 ريالا، بينما تم صرف 96.243.113 ريالا لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 335.180.500 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.
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