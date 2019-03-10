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بعد قليل.. انعقاد المؤتمر الصحفي لـ معرض الرياض الدولي للكتاب 2019
متابعات الخليج 365 - الرياض
ينطلق بعد قليل، المؤتمر الصحفي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2019 بمقر مركز معارض الرياض للمؤتمرات بالعاصمة الرياض.
ويُشكل معرض الرياض الدولي للكتاب الذي تنطلق فعالياته في 13 مارس الجاري بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، أهمية ثقافية محلياً وعالمياً كونه يتربع على عرش أكبر المنصات الثقافية، ويعد أكبر عرض لدور النشر في الداخل والخارج.
ويزور المعرض سنوياً ما يزيد عن مليون زائر، ويشارك فيه هذا العام 912 دار نشر وتوكيل ومؤسسات وهيئات وجهات حكومية إضافة إلى القطاع الخاص ويتضمن 423 ألف عنوان، ويقدم أكثر من 100 فعالية ثقافية.
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