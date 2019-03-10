تعليم جازان يودع مكافآت الطلاب والمعلمين الليلية بقيمة 70 مليون ريال

2019-03-10

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أودع تعليم جازان، اليوم الأحد، ما مجموعه واحدًا وستين مليونًا وثلاثمائة وسبعة وخمسين ألفاً وستمائة وسبعة وثمانين ريالًا وثلاث عشرة هللة هي مكافآت الطلاب والطالبات للأشهر

‏شعبان وذي الحجة ١٤٣٩هـ، ومحرم وصفر وربيع أول وربيع الآخر عام ١٤٤٠هـ حيث يبلغ عدد المستفيدين أكثر من ٤٠ ألف طالبٍ وطالبة.

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وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أن المكافآت تشمل طلاب وطالبات القرى النائية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وأبناء وبنات المعلمين المتوفين وبرامج ومعاهد التربية الخاصة والطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار عناية حكومتنا الرشيدة بأبنائها الطلاب والطالبات.

وأكد الأحوس أن تعليم جازان سخَّر كل الإمكانات لخدمة منسوبيه وتسهيل أمورهم وتقديم كافة الخدمات التي تمكنهم من أداء عملهم بكل تميز وإتقان، مثمنًا الجهود التي تبذلها إدارة خدمات الطلاب وإدارة الشؤون المالية والإدارية لتقديم كافة الخدمات للطلاب والطالبات.

وكان تعليم جازان قد أودع الخميس الفائت أكثر من 9 ملايين ريال كمكافآت لمعلمي ومعلمات المدارس الليلية لثلاثة أشهر.