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صور.. ارتفاع عدد قتلى فيضانات مالاوي إلى 28 شخصًا
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال مسؤول في مالاوي اليوم: “إن عدد من لقوا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في جنوب البلاد، ارتفع إلى 28 شخصًا فيما تشير التقديرات إلى أن عدد من تضرروا زاد إلى المثلَين”.
وذكر متحدث باسم إدارة مكافحة الكوارث في وزارة الأمن الداخلي، أن عدد الوفيات المسجلة بلغ 28 حتى أمس، إضافة إلى إصابة 124 شخصًا.
وأضاف في تصريحات “العدد الإجمالي للعائلات المتضررة بلغ نحو 45321 (ما يقدر بنحو 226560 شخصًا)، عمليات تقييم حجم الأضرار في كل المناطق الـ 14 التي تأثرت جارية”.
وأعلن رئيس مالاوي آرثر بيتر موثاريكا، أن المنطقة منكوبة بعد أن تسببت عاصفة في فيضان الأنهار على ضفافها؛ ما أغرق قرى وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن بعض المناطق. كما تسببت العاصفة في فيضانات مناطق من موزمبيق أيضًا.
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