2019-03-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الأحد، أن الكتلة القطبية في طريقها إلى مغادرة المملكة بشكل كامل؛ حيث ستبدأ من الغربية.

وقال كراني عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “وداعاً للكتلة القطبية.. بعون الله ودّع القطاع الغربي صباح اليوم الكتلة الباردة، يلي ذلك الوسطى وجنوبها، الجزء الأوسط والشرقي للشمال”.

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وتابع حسن كراني: “مع نشاط للرياح لنهاية الغد وتعاود فجر الثلاثاء التعمق على الجوف، حائل، الشمالية الشرقية، الشرقية، بعدها يسود الدفء حتى نهاية الأربعاء.. والعلم لله”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية الشمالية الشرقية خلال النهار مثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئيًا على جنوب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان والباحة.