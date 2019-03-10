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تحطم طائرة إثيوبية على متنها 157 راكباً
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الأحد، سقوط طائرة كانت في طريقها إلى كينيا، وعلى متنها 149 راكباً وطاقم من 8 أفراد.
وقالت تقارير إعلامية محلية إن الحادث خلف سقوط عدد من الضحايا، مشيرة إلى أن الطائرة الإثيوبية، من طراز بوينغ 737، كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.
ولا يُعرف حتى الآن عدد الضحايا ولا سبب وقوع الحادث، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعاً.
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