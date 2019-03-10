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مقتل القيادي الحوثي أحمد السواري بغارة للتحالف في كشر

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2019-03-10

مقتل القيادي الحوثي أحمد السواري بغارة للتحالف في كشر

متابعات الخليج 365 - الرياض

قُتِل القيادي الميداني الحوثي أحمد نبيل السواري مع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بغارات لتحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعاً للميليشيات في منطقة العبيسة في مديرية كشر شمال غرب محافظة حجة.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن أحمد السواري هو نجل رجل الأعمال نبيل أحمد السواري، صاحب مجموعة السواري الصناعية في صنعاء، وانضم إلى الميليشيات بعد الانقلاب، وكان يقود كتيبة للميليشيات تتولى عملية اقتحام المنازل واعتقال السكان في قرى كشر بعد اقتحامها.

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، ليل السبت، عن تنفيذ ضربات جوية نوعية ضد الميليشيات الحوثية في مديرية كشر التي تشهد مواجهات عنيفة بين قبائل حجور والحوثيين، مشيرا إلى سقوط أكثر من 200 قتيل من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية في عمليات بإسناد من قوات التحالف في المديرية الواقعة بمحافظة حجة.

وقال التحالف إن الهدف من الضربات الجوية النوعية هو حماية المواطنين اليمنيين بمديرية كشر من الميليشيات الحوثية.

وكشف أن الضربات الجوية ركزت أهدافها على قطع طرق الإمداد والمقاتلين عن الميليشيات الحوثية.





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