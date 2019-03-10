الجبير في الهند لمتابعة إنجازات زيارة الأمير محمد بن سلمان

2019-03-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

يزور وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير الهند، غدًا الاثنين، لمناقشة بعض المتابعات المهمة التي تأسس لها خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للهند الشهر الماضي.

وخلال زيارته، سيلتقي الجبير مع نظيرته الهندية سوشما سواراج، حيث سيكون هذا اللقاء الثالث بينهما في غضون أسبوعين، فسبق وأن التقيا خلال اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي في أبو ظبي خلال وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية روفيش كومار للصحفيين، إن الجبير يزور الهند لبحث “بعض المتابعات المهمة من الزيارة الأخيرة لولي العهد إلى الهند”.

Advertisements

والتقى وزير الخارجية برئيس وزراء باكستان عمران خان، يوم الخميس، في إسلام آباد، في إطار الجهود التي تتزعمها المملكة من أجل التهدئة بين الجانبين خلال الفترة الماضية.

وخلال زيارة ولي العهد للهند، تم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم بين البلدين، بحضور الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة الهندية نارندرا مودي في العاصمة نيودلهي.

وشملت الاتفاقيات بين المملكة والهند مجالات مثل السياحة والطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى مشروعات استثمارية متبادلة بين الجانبين في مجالات الإسكان والإعلام وغيرها.