حساب المواطن: موعد إيداع الدفعة رقم 16 يبدأ من اليوم .. تعرف على موعد انتهاء الإيداع

مع بداية صباح اليوم الأحد الموافق 3 من رجب 1440هـ، 10 مارس 2019، يبدأ إيداع الدفعة رقم 16 من حساب المواطن، ومن خلال حساب المواطن تم تحديد المستفيدين الذين قاموا بتقديم طلباتهم وكانت مكتملة ومستوفاة ويستحقوا الدعم وهم من تم نزول مبالغ الدعم لهم.

حساب المواطن موعد الدفعة 16

وحدد البرنامج الذي بدأ اليوم في إيداع مبالغ الدعم للمستحقين موعد انتهاء الإيداع بنهاية اليوم الأحد، حتى يكون جميع الحسابات مستوفاة وتم تسديد المبالغ المحددة لها.

جدير بالذكر أن أعداد المستفيدين الذين حصلوا على الدفعة “الخامسة عشر” من حساب المواطن قد أرتفع بنسبة تصل إلى 0.7% حيث وصل عدد المستفيدين من الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق من أصحاب الأسر والمستقلين إلى 3.73 مليون مواطن، كما بلغ إجمالي المبالغ المسددة لبرنامج حساب المواطن إلى 2.4 مليار ريال سعودي في فبراير 2019.

هذا وقد ناشد المتحدث الرسمي لبرنامج المواطن، بضرورة الإفصاح عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالدخل بشكل دقيق، حيث أن عدم الإفصاح بشكل دقيق لبعض المستفيدين تسبب في توقف صرف دفعة الشهر الجاري، وطالب المتحدث باسم برنامج المواطن جميع المستفيدين في حالة حدوث أي تعديل في بياناتهم بضرورة تحديثها من خلال زيارتهم للموقع الرسمي لبرنامج المواطن .