الاستعلام عن أحقية القيام بالحج برقم الهوية واستخراج تصاريح الحج للمقيمين عبر بوابة أبشر وزارة...

الاستعلام عن أحقية القيام بالحج برقم الهوية من أكثر ما يهم كل راغب في اداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية، وتعد خدمة الاستعلام عن أحقية القيام بالحج من ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه من خلال خدمة الاستعلام عن أحقية القيام بالحج يستطيع المواطن أن يعرف ما إذا كان يمكنه الحج أم لا بواسطة رقم الهوية، أو رقم السجل المدني الخاص به، وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة الداخلية بوابة أبشر الالكترونية، وحول الاستعلام عن أحقية القيام بالحج موضوعنا اليوم.

الاستعلام عن أحقية القيام بالحج

يذهب المواطن إلي بوابة أبشر الاستعلام عن أحقية القيام بالحج عبر الضغط على اسم الموقع. وبعد ذلك يختار المواطن خانة الاستعلامات الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية، ثم بعد ذلك يتم إختيار خدمة الاستعلام عن أحقية القيام بالحج . بعد ذلك يقوم المواطن بملء الحقول التالية:

رقم الهوية.

الرمز المرئي.

ثم يتم الضغط على كلمة (عرض).

وبعد الضغط على (عرض) سوف تظهر أحد النتيجتين التاليتين وهما:

يحق له الحج هذا العام أي يمكنه إكمال إجراءات الحج لهذا العام.

لا يحق لة القيام بالحج لهذا العام أي لا يمكن إستكمال الإجراءات الخاصة بالحج.

ولمعرفة كيفية إستخراج تصريح الحج يمكن ذلك أيضاً من الرابط السابق عن طريق الضغط على خانة (تصاريح الحج) ومن ثم إختيار (الإستفسارات عن تصريح الحج)، وعندها تظهر الحقول التالية:

رقم الهوية.

تاريخ الميلاد سواء هجري أو ميلادي.

إدخال الرمز.

وبعد ذلك الضغط على الإستفسار عن حالة التصريح وفي حال كانت الإجراءات سليمة سوف تظهر الرسالة التالية:

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رقم الهوية المدخل له تصريح حج لهذا العام.

الحج للمقيمين بالسعودية

وكانت الوزارة قد حددت بعض المستندات اللازمة للحج للمقيمين وهي:

2صورة مقاس4×6 حديثة.

ما يفيد عدم قيام المواطن بفريضة الحج لمدة 5 سنوات سابقة.

إذا تم الحصول على التصريح الخاص بالحج، ففي حالة عدم الإستفادة به يجب إرجاعه إلى أقرب جهة إصدار خاصة به قبل أن ينتهي شهر ذو القعدة.

في حالة الوافد المقيم بالسعودية يتوجب أن يقدم المواطن مستخرج من جهة العمل التي يعمل بها لأداء فريضة الحج لهذا العام.

إحضار جواز السفر الخاص المواطن بشرط أن يكون ساري المفعول وأيضاً إحضار رخصة القيادة الخاصة به وتكون سارية.

شهادة فصيلة للدم، وشهادة تطعيم ضد الحمى الشوكية.

والجدير بالذكر أن تصريح الحج هو عهدة لصاحبه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يتم تسليمه للغير تحت أي ظرف من الظروف.

طباعة تصريح الحج

ويتم أيضا طباعة التصريح الخاص بالحج عند خروجه من الموقع ويحوي البيانات التالية:-

رقم التصريح.

رقم الهوية أو الإقامة.

إسم حملة الحج.

رقم الحملة.

ويمكن بذلك الحصول على تصاريح الحج بكل سهولة ويسر دون بذل وقت أو مجهود، إن كان لديكم اي استفسارات حول الاستعلام عن أحقية القيام بالحج يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.