شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يمنح أبطال أولمبياد الشباب بالأرجنتين وسام الملك عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لاعبي المنتخب السعودي الحاصلين على ميداليات أولمبية بدورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت في الأرجنتين، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجتين الأولى والثانية.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين اليوم (الأحد) في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز، ورئيس الوفد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، واللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين الجميع بهذا الإنجاز الأولمبي، متمنياً لهم التوفيق لرفع اسم المملكة عالياً في مختلف المشاركات الرياضية العالمية القادمة.

وقد تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى للاعب الكاراتيه الحاصل على ميدالية ذهبية أولمبية محمد بن عايض العسيري، ووسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية للاعبين الحاصلين على ميداليتين برونزيتين أولمبية لكل من لاعب ألعاب القوى محمد بن دحيم المعاوي، ولاعب رفع الأثقال علي بن يوسف العثمان.

حضر الاستقبال، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

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