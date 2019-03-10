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شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستقبل سفير الصين بمناسبة انتهاء فترة عمله والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم (الأحد)، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هوا شين، الذي ودع خادم الحرمين الشريفين بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
حضر الاستقبال، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.
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