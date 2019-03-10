شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: 2.5 مليار ريال لـ12.5 مليون مستفيد في الدفعة الـ16 لشهر مارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أودع برنامج حساب المواطن اليوم (الأحد) 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السادسة عشرة لشهر مارس من العام الحالي، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال، وبلغ نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق 84% ليصبح عددهم في هذه الدفعة أكثر من 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 37.3 مليار ريال بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ16 دفعة أكثر من 308 ملايين ريال.

وذكر المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبيناً أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، كما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مارس أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

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وبيّن القحطاني أن الاستحقاق يتم احتسابه بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، مشدداً على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يوماً لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة أبريل القادم، كما يمكن للمستفيدين التعديل والإضافة على بياناتهم من خلال الدخول على حسابهم عبر الرابط https://portal.ca.gov.sa/، مشيراً إلى أن خدمة العملاء بالبرنامج على أتم الاستعداد للرد على أي استفسار قد يواجه المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" [email protected]، أو عبر خدمة صوتك مسموع، أو بالاتصال على الرقم الموحد 19912.

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