أكبر معمرة في العالم تواصل دراسة الرياضيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية العالمية أن امرأة يابانية، ما زالت تستمتع بدراسة الرياضيات وممارسة لعبة «عطيل» اللوحية، هي أكبر معمرة في العالم وما زالت على قيد الحياة وعمرها 116 عاما و66 يوما.

وحصلت كانا تاناكا أمس على شهادة بهذا اللقب في دار مسنين، طبقا للموسوعة التي تنشر سجلا سنويا للأرقام القياسية العالمية.

وأضافت أن أسرتها كانت تحيط بها أثناء الحدث الذي حضره أيضا عمدة المدينة التي تعيش فيها، وجرى منحها اللقب بعد وفاة امرأة يابانية أخرى هي شيو مياكو في 22 يوليو 2018 عن عمر ناهز 117 عاما.