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شيّعت جموع غفيرة بعد ظهر اليوم، أحد أفراد حرس الحدود بالليث، الذي لقي مصرعه غرقاً منتصف ليلة أمس داخل بحر الليث في أثناء تأديته عمله.
وبحسب المصادر، تُوفي رجل الأمن وهو أحد أفراد حرس الحدود بمحافظة الليث، ليلة أمس، في أثناء تأديته عمله غرقاً داخل البحر بعد انقلاب قاربه، فيما تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود من انتشال جثمانه، وتم نقله للمستشفى.
وأدت جموع غفيرة من زملائه وأقاربه، الصلاة عليه اليوم بعد صلاة الظهر بجامع الليث الكبير، ووري جثمانه في الثرى بمقبرة الليث.
وفاة أحد أفراد حرس الحدود غرقاً بالليث خلال تأدية عملهعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-03-10
شيّعت جموع غفيرة بعد ظهر اليوم، أحد أفراد حرس الحدود بالليث، الذي لقي مصرعه غرقاً منتصف ليلة أمس داخل بحر الليث في أثناء تأديته عمله.
وبحسب المصادر، تُوفي رجل الأمن وهو أحد أفراد حرس الحدود بمحافظة الليث، ليلة أمس، في أثناء تأديته عمله غرقاً داخل البحر بعد انقلاب قاربه، فيما تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود من انتشال جثمانه، وتم نقله للمستشفى.
وأدت جموع غفيرة من زملائه وأقاربه، الصلاة عليه اليوم بعد صلاة الظهر بجامع الليث الكبير، ووري جثمانه في الثرى بمقبرة الليث.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
01:49 PM
انقلب قاربه في البحر .. تم تشييع جثمانه وسط جموع غفيرة
شيّعت جموع غفيرة بعد ظهر اليوم، أحد أفراد حرس الحدود بالليث، الذي لقي مصرعه غرقاً منتصف ليلة أمس داخل بحر الليث في أثناء تأديته عمله.
وبحسب المصادر، تُوفي رجل الأمن وهو أحد أفراد حرس الحدود بمحافظة الليث، ليلة أمس، في أثناء تأديته عمله غرقاً داخل البحر بعد انقلاب قاربه، فيما تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود من انتشال جثمانه، وتم نقله للمستشفى.
وأدت جموع غفيرة من زملائه وأقاربه، الصلاة عليه اليوم بعد صلاة الظهر بجامع الليث الكبير، ووري جثمانه في الثرى بمقبرة الليث.
، وفاة أحد أفراد حرس الحدود غرقاً بالليث خلال تأدية عمله ،
المصدر : الخليج 365
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