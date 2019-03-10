، وفاة أحد أفراد حرس الحدود غرقاً بالليث خلال تأدية عمله ،

محمد بن مسعود - الدمام - انقلب قاربه في البحر .. تم تشييع جثمانه وسط جموع غفيرة

شيّعت جموع غفيرة بعد ظهر اليوم، أحد أفراد حرس الحدود بالليث، الذي لقي مصرعه غرقاً منتصف ليلة أمس داخل بحر الليث في أثناء تأديته عمله.

وبحسب المصادر، تُوفي رجل الأمن وهو أحد أفراد حرس الحدود بمحافظة الليث، ليلة أمس، في أثناء تأديته عمله غرقاً داخل البحر بعد انقلاب قاربه، فيما تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود من انتشال جثمانه، وتم نقله للمستشفى.

وأدت جموع غفيرة من زملائه وأقاربه، الصلاة عليه اليوم بعد صلاة الظهر بجامع الليث الكبير، ووري جثمانه في الثرى بمقبرة الليث.