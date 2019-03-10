، بعد جدل "المالك" .. "سعد آل سعود": على مَن طالب بإغلاق أقسام الإعلام الاعتذار ،

محمد بن مسعود - الدمام - أثار ما قاله في مشاركته بندوة "أدبي الرياض" حفيظة العمداء ورؤساء أقسام الصحافة

أثارت مطالبة رئيس تحرير جريدة "الجزيرة" خالد المالك؛ بإغلاق أقسام الإعلام، ‏حفيظة عمداء كليات الإعلام ورؤساء أقسام الصحافة والأكاديميين والإعلاميين، وفي ‏مقدمة المتحفظين عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود، الأمير الدكتور سعد بن سعود آل سعود؛ حيث قال: "هناك في أقسام الإعلام حيث التعليم والبحث العلمي؛ بصيص الأمل للعاجزين عن ‏إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبالعقول الشابة المتسلحة بعلوم الإعلام الجديد يحدث التحول ‏باتجاه فضاء إلكتروني أكثر رحابة وإبداعاً". ‏

وأضاف: "لا نتفق مع الآراء غير المنطقية أيا كانت.. وعلى مَن أصدرها أن يعتذر ‏لجميع مخرجات كليات وأقسام الإعلام -قبل غيرهم- من طلاب وطالبات أثبتوا تميزهم ‏ونجاحهم في أهم الوسائل الإعلامية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي"‏.

جاء ذلك تعقيباً على ما طالب به "المالك"؛ وما أثاره من جدل في ندوته بنادي الرياض الأدبي: "تجربتي للشباب"، مساء ‏الأربعاء 29 / 6 / 1440هـ، ضمن فعاليات منتدى الشباب.