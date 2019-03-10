، بعد جدل "المالك" .. "سعد آل سعود": على مَن طالب بإغلاق أقسام الإعلام الاعتذار ،

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أثارت مطالبة رئيس تحرير جريدة "الجزيرة" خالد المالك؛ بإغلاق أقسام الإعلام، حفيظة عمداء كليات الإعلام ورؤساء أقسام الصحافة والأكاديميين والإعلاميين، وفي مقدمة المتحفظين عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود، الأمير الدكتور سعد بن سعود آل سعود؛ حيث قال: "هناك في أقسام الإعلام حيث التعليم والبحث العلمي؛ بصيص الأمل للعاجزين عن إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبالعقول الشابة المتسلحة بعلوم الإعلام الجديد يحدث التحول باتجاه فضاء إلكتروني أكثر رحابة وإبداعاً".
وأضاف: "لا نتفق مع الآراء غير المنطقية أيا كانت.. وعلى مَن أصدرها أن يعتذر لجميع مخرجات كليات وأقسام الإعلام -قبل غيرهم- من طلاب وطالبات أثبتوا تميزهم ونجاحهم في أهم الوسائل الإعلامية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي".
جاء ذلك تعقيباً على ما طالب به "المالك"؛ وما أثاره من جدل في ندوته بنادي الرياض الأدبي: "تجربتي للشباب"، مساء الأربعاء 29 / 6 / 1440هـ، ضمن فعاليات منتدى الشباب.
بعد جدل "المالك" .. "سعد آل سعود": على مَن طالب بإغلاق أقسام الإعلام الاعتذارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-10
أثارت مطالبة رئيس تحرير جريدة "الجزيرة" خالد المالك؛ بإغلاق أقسام الإعلام، حفيظة عمداء كليات الإعلام ورؤساء أقسام الصحافة والأكاديميين والإعلاميين، وفي مقدمة المتحفظين عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود، الأمير الدكتور سعد بن سعود آل سعود؛ حيث قال: "هناك في أقسام الإعلام حيث التعليم والبحث العلمي؛ بصيص الأمل للعاجزين عن إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبالعقول الشابة المتسلحة بعلوم الإعلام الجديد يحدث التحول باتجاه فضاء إلكتروني أكثر رحابة وإبداعاً".
وأضاف: "لا نتفق مع الآراء غير المنطقية أيا كانت.. وعلى مَن أصدرها أن يعتذر لجميع مخرجات كليات وأقسام الإعلام -قبل غيرهم- من طلاب وطالبات أثبتوا تميزهم ونجاحهم في أهم الوسائل الإعلامية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي".
جاء ذلك تعقيباً على ما طالب به "المالك"؛ وما أثاره من جدل في ندوته بنادي الرياض الأدبي: "تجربتي للشباب"، مساء الأربعاء 29 / 6 / 1440هـ، ضمن فعاليات منتدى الشباب.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
01:32 PM
أثار ما قاله في مشاركته بندوة "أدبي الرياض" حفيظة العمداء ورؤساء أقسام الصحافة
أثارت مطالبة رئيس تحرير جريدة "الجزيرة" خالد المالك؛ بإغلاق أقسام الإعلام، حفيظة عمداء كليات الإعلام ورؤساء أقسام الصحافة والأكاديميين والإعلاميين، وفي مقدمة المتحفظين عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود، الأمير الدكتور سعد بن سعود آل سعود؛ حيث قال: "هناك في أقسام الإعلام حيث التعليم والبحث العلمي؛ بصيص الأمل للعاجزين عن إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبالعقول الشابة المتسلحة بعلوم الإعلام الجديد يحدث التحول باتجاه فضاء إلكتروني أكثر رحابة وإبداعاً".
وأضاف: "لا نتفق مع الآراء غير المنطقية أيا كانت.. وعلى مَن أصدرها أن يعتذر لجميع مخرجات كليات وأقسام الإعلام -قبل غيرهم- من طلاب وطالبات أثبتوا تميزهم ونجاحهم في أهم الوسائل الإعلامية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي".
جاء ذلك تعقيباً على ما طالب به "المالك"؛ وما أثاره من جدل في ندوته بنادي الرياض الأدبي: "تجربتي للشباب"، مساء الأربعاء 29 / 6 / 1440هـ، ضمن فعاليات منتدى الشباب.
، بعد جدل "المالك" .. "سعد آل سعود": على مَن طالب بإغلاق أقسام الإعلام الاعتذار ،
المصدر : الخليج 365
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