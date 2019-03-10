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أطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من الصك العقاري إلكترونياً؛ لتنضم إلى قائمة الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ مطلع العام الجاري.
ويمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة عبر أربع خطوات تتمثل في الدخول إلى بوابة وزارة العدل، وهي متاحة للجميع، وتهدف إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، إضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة الصك وفعاليته قبل الحضور لكتابة العدل.
وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، والتي تقدم عدداً من الخدمات الإلكترونية منها، خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70 % من الإجراءات؛ ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.
وأطلقت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الأخرى، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لتسلُّم صكه الإلكتروني.
وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكانية نقل ملكية عقاره بوقت لا يتجاوز 60 دقيقة عند تحديث الصك للصك الإلكتروني ودون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت.
"العدل" تتيح التحقق من الصكوك العقارية .. لا زيارات لـ "الكتابات"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-10
أطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من الصك العقاري إلكترونياً؛ لتنضم إلى قائمة الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ مطلع العام الجاري.
ويمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة عبر أربع خطوات تتمثل في الدخول إلى بوابة وزارة العدل، وهي متاحة للجميع، وتهدف إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، إضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة الصك وفعاليته قبل الحضور لكتابة العدل.
وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، والتي تقدم عدداً من الخدمات الإلكترونية منها، خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70 % من الإجراءات؛ ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.
وأطلقت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الأخرى، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لتسلُّم صكه الإلكتروني.
وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكانية نقل ملكية عقاره بوقت لا يتجاوز 60 دقيقة عند تحديث الصك للصك الإلكتروني ودون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
01:26 PM
بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه الصمعاني مطلع العام الجاري
أطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من الصك العقاري إلكترونياً؛ لتنضم إلى قائمة الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ مطلع العام الجاري.
ويمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة عبر أربع خطوات تتمثل في الدخول إلى بوابة وزارة العدل، وهي متاحة للجميع، وتهدف إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، إضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة الصك وفعاليته قبل الحضور لكتابة العدل.
وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، والتي تقدم عدداً من الخدمات الإلكترونية منها، خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70 % من الإجراءات؛ ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.
وأطلقت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الأخرى، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لتسلُّم صكه الإلكتروني.
وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكانية نقل ملكية عقاره بوقت لا يتجاوز 60 دقيقة عند تحديث الصك للصك الإلكتروني ودون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت.
، "العدل" تتيح التحقق من الصكوك العقارية .. لا زيارات لـ "الكتابات" ،
المصدر : الخليج 365
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