، استجابة للشكاوى.. إزالة بسطات "الحبحب" العشوائية من سوق خضار الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - عرقلت حركة مرور المركبات والمشاة وشغلت الأرصفة وشوهت المظهر العام

أزالت حملة ميدانية تفتيشية قامت بها أمانة محافظة الطائف ممثلةً في مراقبي إدارة الأسواق بوكالة الخدمات، كافة بسطات (الحبحب) العشوائية من الأرصفة والساحات الخارجية لسوق الخضار والفواكه المركزي؛ إنفاذًا لتوجيهات أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ لمنع البسطات العشوائية المخالفة من أسواق النفع العام تجاوبًا مع شكاوى الأهالي وأصحاب المحلات.

وقد جرى رصد عرقلة هذه البسطات العشوائية لحركة مرور المركبات والمشاة بالسوق، وشغلها للرصيف، وتشويهها للمظهر العام، وما ينجم عنها من مخلفات ومبعثرات لها آثارها السلبية على المستهلك وبيئة المكان.

ونفّذت آليات الأمانة -مدعومةً بقوة أمنية- أعمال إزالة بسطات الحبحب والخضروات المخالفة؛ نتيجة عدم تجاوب أصحابها مع إنذارات الأمانة المتكررة.

وبيّنت الأمانة، أنه يتعين على الباعة الراغبين في مزاولة الأنشطة المتعلقة بالفواكه والخضروات، اتباع الإجراءات السليمة لمزاولة المهنة، دون اتخاذ الأرصفة والطرقات ومواقف السيارات وسبل المشاة أماكن لمزاولة الأنشطة في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات؛ مشيرة إلى أن الجولات الرقابية مستمرة، وستتواصل خلال الفترة المقبلة لمنع أي تجاوزات أو مخالفات.