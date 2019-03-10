، استجابة للشكاوى.. إزالة بسطات "الحبحب" العشوائية من سوق خضار الطائف ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أزالت حملة ميدانية تفتيشية قامت بها أمانة محافظة الطائف ممثلةً في مراقبي إدارة الأسواق بوكالة الخدمات، كافة بسطات (الحبحب) العشوائية من الأرصفة والساحات الخارجية لسوق الخضار والفواكه المركزي؛ إنفاذًا لتوجيهات أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ لمنع البسطات العشوائية المخالفة من أسواق النفع العام تجاوبًا مع شكاوى الأهالي وأصحاب المحلات.
وقد جرى رصد عرقلة هذه البسطات العشوائية لحركة مرور المركبات والمشاة بالسوق، وشغلها للرصيف، وتشويهها للمظهر العام، وما ينجم عنها من مخلفات ومبعثرات لها آثارها السلبية على المستهلك وبيئة المكان.
ونفّذت آليات الأمانة -مدعومةً بقوة أمنية- أعمال إزالة بسطات الحبحب والخضروات المخالفة؛ نتيجة عدم تجاوب أصحابها مع إنذارات الأمانة المتكررة.
وبيّنت الأمانة، أنه يتعين على الباعة الراغبين في مزاولة الأنشطة المتعلقة بالفواكه والخضروات، اتباع الإجراءات السليمة لمزاولة المهنة، دون اتخاذ الأرصفة والطرقات ومواقف السيارات وسبل المشاة أماكن لمزاولة الأنشطة في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات؛ مشيرة إلى أن الجولات الرقابية مستمرة، وستتواصل خلال الفترة المقبلة لمنع أي تجاوزات أو مخالفات.
استجابة للشكاوى.. إزالة بسطات "الحبحب" العشوائية من سوق خضار الطائففهد العتيبي الخليج 365 2019-03-10
أزالت حملة ميدانية تفتيشية قامت بها أمانة محافظة الطائف ممثلةً في مراقبي إدارة الأسواق بوكالة الخدمات، كافة بسطات (الحبحب) العشوائية من الأرصفة والساحات الخارجية لسوق الخضار والفواكه المركزي؛ إنفاذًا لتوجيهات أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ لمنع البسطات العشوائية المخالفة من أسواق النفع العام تجاوبًا مع شكاوى الأهالي وأصحاب المحلات.
وقد جرى رصد عرقلة هذه البسطات العشوائية لحركة مرور المركبات والمشاة بالسوق، وشغلها للرصيف، وتشويهها للمظهر العام، وما ينجم عنها من مخلفات ومبعثرات لها آثارها السلبية على المستهلك وبيئة المكان.
ونفّذت آليات الأمانة -مدعومةً بقوة أمنية- أعمال إزالة بسطات الحبحب والخضروات المخالفة؛ نتيجة عدم تجاوب أصحابها مع إنذارات الأمانة المتكررة.
وبيّنت الأمانة، أنه يتعين على الباعة الراغبين في مزاولة الأنشطة المتعلقة بالفواكه والخضروات، اتباع الإجراءات السليمة لمزاولة المهنة، دون اتخاذ الأرصفة والطرقات ومواقف السيارات وسبل المشاة أماكن لمزاولة الأنشطة في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات؛ مشيرة إلى أن الجولات الرقابية مستمرة، وستتواصل خلال الفترة المقبلة لمنع أي تجاوزات أو مخالفات.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
01:06 PM
عرقلت حركة مرور المركبات والمشاة وشغلت الأرصفة وشوهت المظهر العام
أزالت حملة ميدانية تفتيشية قامت بها أمانة محافظة الطائف ممثلةً في مراقبي إدارة الأسواق بوكالة الخدمات، كافة بسطات (الحبحب) العشوائية من الأرصفة والساحات الخارجية لسوق الخضار والفواكه المركزي؛ إنفاذًا لتوجيهات أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ لمنع البسطات العشوائية المخالفة من أسواق النفع العام تجاوبًا مع شكاوى الأهالي وأصحاب المحلات.
وقد جرى رصد عرقلة هذه البسطات العشوائية لحركة مرور المركبات والمشاة بالسوق، وشغلها للرصيف، وتشويهها للمظهر العام، وما ينجم عنها من مخلفات ومبعثرات لها آثارها السلبية على المستهلك وبيئة المكان.
ونفّذت آليات الأمانة -مدعومةً بقوة أمنية- أعمال إزالة بسطات الحبحب والخضروات المخالفة؛ نتيجة عدم تجاوب أصحابها مع إنذارات الأمانة المتكررة.
وبيّنت الأمانة، أنه يتعين على الباعة الراغبين في مزاولة الأنشطة المتعلقة بالفواكه والخضروات، اتباع الإجراءات السليمة لمزاولة المهنة، دون اتخاذ الأرصفة والطرقات ومواقف السيارات وسبل المشاة أماكن لمزاولة الأنشطة في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات؛ مشيرة إلى أن الجولات الرقابية مستمرة، وستتواصل خلال الفترة المقبلة لمنع أي تجاوزات أو مخالفات.
، استجابة للشكاوى.. إزالة بسطات "الحبحب" العشوائية من سوق خضار الطائف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر استجابة للشكاوى.. إزالة بسطات "الحبحب" العشوائية من سوق خضار الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.