، مقتل جميع ركاب الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. من 33 جنسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - كانت في طريقها إلى كينيا وعلى متنها 149 راكباً و8 أفراد طاقم

أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية، اليوم، أنه لا ناجين من تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية؛ كاشفة أن مواطنين من 33 دولة كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وكان المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية قد أعلن، الأحد، سقوط طائرة كانت في طريقها إلى كينيا، وعلى متنها 149 راكباً وطاقم من 8 أفراد.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن الحادث خلّف سقوط عدد من الضحايا، مشيرة إلى أن الطائرة الإثيوبية، من طراز بوينج 737 - 800 ماكس، كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.

ووفق "رويترز" ذكر المتحدث، الذي طلب عدم ذكر اسمه، "تأكد وقوع الأمر في الساعة 8:44" صباحاً بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أن الطائرة أقلعت من العاصمة أديس أبابا.

ولا يُعرف، إلى حدود الساعة، عدد الضحايا ولا سبب وقوع الحادث.

وقالت الشركة إن الرحلة "إي.تي 302" تحطمت قرب بلدة بيشوفتو التي تقع على بُعد نحو 62 كيلو مترا إلى الجنوب الشرقي من أديس أبابا.

وحسب البيانات الواردة على موقع "فلايت رادار"، فإن الطائرة أقلعت عند الساعة 8:38 وتحطمت عند الساعة 8:44، أي بعد 6 دقائق فقط على الإقلاع.

ووقع حادث اليوم بعد 4 أشهر فقط على تسلُّم الخطوط الإثيوبية هذه الطائرة (نوفمبر 2018).

وذكرت تقارير إعلامية أن الطائرة المنكوبة من طراز الطائرة الإندونيسية نفسها التي تحطمت يوم 29 أكتوبر الماضي.

وأضافت أن الطائرة الإندونيسية تحطمت هي الأخرى بعد دقائق فقط من الإقلاع (13 دقيقة).

وعزّى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد× عائلات ركاب الطائرة المنكوبة، وقال مكتبه على صفحته الرسمية على "تويتر": "نيابة عن الحكومة والشعب الإثيوبي، نقدم تعازينا إلى عائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحادث هذا الصباح".

وتصف الخطوط الجوية الإثيوبية نفسها بشركة الطيران الأكبر في إفريقيا.