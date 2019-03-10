ملاحقة 31 شخصا من ملاك المساهمات العقارية المتعثرة ماطلوا بسداد ملياري ريال

أكدت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة “تصفية”، وجود 31 شخصا من ملاك المساهمات يماطلون في سداد ملياري ريال، صدرت بحقهم قرارات بالحبس من محكمة التنفيذ، حيث يتم ملاحقتهم حاليا.
ووفقا لبيانات رسمية بحسب الاقتصادية، فإن هناك عدة تحديات تواجه لجنة المساهمات العقارية، إذ تعوق تحقيق أهدافها، من أبرزها تفسيرات القرارات، الأمر الذي تسبب في إلغاء 17 قرارا من اللجنة المتعلقة بالاختصاص في المساهمات، رغم وجود قرارات لدى “تصفية” تمت إجازتها من المحكمة الإدارية سابقا.
ومن بين التحديات طول مدة معالجة الإجراءات في بعض الجهات الحكومية، إذ تمثلت في إجراءات اعتماد المخططات، وإصدار القرارات المساحية، وتأخر وتعقيد في دراسة الصكوك وتحديثها، وعدم رفع الإيقاف عن بعضها رغم انتهاء أسباب الإيقاف، وتأخر إجراءات الإفراغ للأراضي التي يتم بيعها في المزادات. يشار إلى أن لجنة المساهمات العقارية، عملت خلال العام الماضي على إصدار 61 سندا تنفيذيا لدى محاكم التنفيذ بقيمة مالية تبلغ نحو 2.6 مليار ريال، لـ 56 مساهمة عقارية متعثرة، بهدف استرجاع حقوق المساهمين.
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