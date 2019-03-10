جسر الملك فهد يسجّل أعلى معدل عبور يومي للمسافرين منذ 33 عامًا

سجّل جسر الملك فهد أمس السبت، أعلى معدل عبور يومي للمسافرين منذ افتتاحه عام 1986م، من خلال عبور 119291 مسافرًا في يوم واحد.

وقال المدير العامّ المكلّف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، إنه وفقًا لإحصائيات جوازات جسر الملك فهد، فإن عبور المسافرين القياسي أمس نسخ الرقم القديم والبالغ 117791.

وأشار المدير العامّ المكلف للمؤسسة، إلى أن جسر الملك فهد سجّل أعلى عدد مسافرين باتجاه السعودية أمس السبت بـ73087 مسافرًا، ناسخًا الرقم القديم والبالغ 72083 والذي تم تسجيله يوم السبت الماضي 2 مارس.

وأكد أنه رغم الأعداد القياسية التي حققها جسر الملك فهد، فإن معدلات العبور في كلا الجانبين سجّلت تحسّنًا ملحوظًا بمعدل أقصى بحدود 90 دقيقة فقط، بجهود حثيثة من جميع الإدارات العاملة في كلا الجانبين.

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وجسر الملك فهد هو جسر بحري يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ويبلغ طوله نحو 25 كيلومترًا وبعرض 23.2 متر.

يبدأ الجسر من جنوب مدينة الخبر حتى العاصمة البحرينية المنامة، وافتتح رسميًّا في 25 نوفمبر 1986، بينما أطلق عليه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة اسم جسر الملك فهد، نسبة إلى الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

وأسـهم هذا الجسر في تحقق عديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين الشقيقين -السعودية والبحرين- وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي.

وفي يناير 2019، أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن عدد المسافرين الذين عبروا الجسر خلال 32 عامًا بلغ أكثر من 382 مليون مسافر، بمعدل (74،000) مسافر يوميًّا.

