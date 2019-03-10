«ساند» يوفر للمتعطّل عن العمل 3 خيارات وتعويضًا بحدّ أقصى 9 آلاف ريال

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، يوفّر للمتعطل عن العمل ثلاث خيارات، وهي (الدخل المادّي- المساعدة في البحث عن فرص وظيفية- التدريب).

وحول طريقة حساب تعويض المستفيد من نظام التأمين ضد التعطّل عن العمل، قالت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن النظام يوفر للعاطل عن العمل خلال الـ3 أشهر الأولى 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك، ليصل الحدّ الأعلى لمبلغ التعويض 9 آلاف ريال.

وأكدت أنه في الـ9 أشهر المتبقية يوفر 50% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك، ليصل الحدّ الأعلى لمبلغ التعويض 7500 ريال.

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ومتوسط الأجور الشهرية هي عبارة عن جزء من 24 جزءًا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طول الأربعة والعشرين شهرًا الأخيرة من مدة الاشتراك.

من ناحية أخرى، طالب «الشورى»، الأسبوع الماضي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتضمين تقريرها القادم نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لدراسة العجز الاكتواري في صندوق المؤسسة.

ودعا المؤسسة، إلى دراسة وتقييم نظام «ساند» من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع، وطالبها باقتراح الأداة التنظيمية المناسبة التي تتكفل بتحمّل صاحب العمل الحكومي أي تكاليف إضافية نتيجة للتحول نحو التشغيل الذاتي.

