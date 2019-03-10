حساب المواطن يبدأ صرف الدفعة الـ 16 للمستفيدين

بدأ برنامج «حساب المواطن» الحكومي في السعودية، اليوم الأحد، صرف الدفعة السادسة عشرة للمستفيدين من الدعم النقدي.

وأفاد الحساب الرسمي للبرنامج في موقع تويتر، فجر اليوم، بأنَّه «بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصَّص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله».

وأكد عدد من المدوِّنين السعوديين أن الدفعات النقدية المخصصة لهم نزلت في حساباتهم البنكية بالفعل، فيما يترقّب آخرون الأمر نفسه خلال ساعات اليوم.

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ولم ينشر حساب المواطن تفاصيل الدفعة الجديدة، لكن الدفعات متقاربة وتشمل كل شهر نحو 12 مليون مستفيد، سواء بشكل مستقل أو تابع لربّ أسرة.

ويبلغ الحد الأدنى للدعم المقدَّم للفرد المستقل شهريًّا 300 ريال، فيما يتراوح مقدار الدعم للأسر بين 800 وألف ريال.

ويعتمد «حساب المواطن» الذي يستهدف تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء، وفرض ضريبة القيمة المضافة، في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد، على مقدار الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.