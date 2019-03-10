سياسي / القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيًا من قلقيلية وآخر من الخليل



قلقيلية - الخليل 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مواطنًا فلسطينيًا من محافظة قلقيلية، وآخر من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية في قلقيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنًا فلسطينيًا من كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية، بعد هدم منزله، وتفتيشه.

كما ذكرت مصادر أمنية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضًا مواطنًا فلسطينيًا من مخيم العروب شمال محافظة الخليل، بعد تفتيش منزله، إلى جانب مداهمة عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدات المحافظة.

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12:22ت م

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