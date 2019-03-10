

نيروبي 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

أعلنت الخطوط الإثيبوبية تحطم طائرة تابعة لها من طراز "بوينغ 737" صباح اليوم، أثناء رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي، يعتقد بأنها كانت تقل 149 راكبًا، وثمانية من أفراد الطاقم.

وقالت الخطوط الإثيوبية في بيان: "نؤكد بأن رحلتنا المقررة إي تي-302 من أديس أبابا إلى نيروبي، تعرضت لحادث اليوم".

من جهته، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، على "تويتر": "نود تقديم أصدق التعازي لعائلات الذين فقدوا أحباءهم على طائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الإثيوبية، على متن الرحلة المقررة إلى نيروبي في كينيا، هذا الصباح".

// انتهى //

12:16ت م

0046





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الخطوط الإثيبوبية: تحطم طائرة "بوينغ 737" متجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.