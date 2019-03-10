

بلانتاير 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

قال مسؤول في مالاوي اليوم: "إن عدد من لقوا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في جنوب البلاد، ارتفع إلى 28 شخصًا فيما تشير التقديرات إلى أن عدد من تضرروا زاد إلى المثلين".

وذكر متحدث باسم إدارة مكافحة الكوارث في وزارة الأمن الداخلي، أن عدد الوفيات المسجلة بلغ 28 حتى أمس، إضافة إلى إصابة 124 شخصًا.

وأضاف في تصريحات "العدد الإجمالي للعائلات المتضررة بلغ نحو 45321 (ما يقدر بنحو 226560 شخصًا)، عمليات تقييم حجم الأضرار في كل المناطق الأربعة عشر التي تأثرت جارية".

وأعلن رئيس مالاوي آرثر بيتر موثاريكا، أن المنطقة منكوبة بعد أن تسببت عاصفة في فيضان الأنهار على ضفافها، مما أغرق قرى وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن بعض المناطق. كما تسببت العاصفة في فيضانات مناطق من موزامبيق أيضًا.

// انتهى //

12:07ت م

0044





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد قتلى فيضانات مالاوي إلى 28 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.