السعودية اليوم / "أضرار المخدرات" معرض توعوي بالعاصمة المقدسة



مكة المكرمة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للمخدرات بالعاصمة المقدسة اليوم, المعرض التوعوي الخاص بالتحذير من أضرار المخدرات وخطورتها على الأفراد والمجتمعات، بحضور مساعد قائد الحرس الملكي بمنطقة مكة المكرمة اللواء الركن سليمان بن فهد الهذيلي، وذلك بالقصر الملكي في منى.

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى قائد كتيبة الأمن والحماية الرابعة بالحرس الملكي بمكة المكرمة العميد خالد بن علي العقلا كلمة تطرق فيها إلى خطورة هذه الآفة وتداعياتها على صحة الفرد والمجتمع، مؤكدًا أن المخدرات تشكل في العصر الحالي أكبر المخاطر على الشباب اللذين هم عماد الأوطان والعنصر الرئيسي في بناء ونهضة الأمم والمجتمعات بقوتها ولحمتها ورقيها وهم من يستلم راية القيادة في المستقبل فمن واجبنا عليهم أن نقف جميعا صفًا واحدًا في مواجهة هذه الآفة المدمرة بكل قوة وحزم واستغلال جميع السبل المتاحة والوسائل التوعوية والإرشادية من الناحية الدينية والاجتماعية متمثلة في إقامة مثل هذه المعارض التوعوية، معبرًا عن شكره لكل من أسهم في إنجاح هذا المعرض.

بعد ذلك ألقى مساعد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة العميد محمد بن عبد الله القرني كلمة أشار فيها إلى ما تسببه آفة المخدرات على الأفراد والأسر والمجتمعات من آثار مدمرة على العقل والجسد، مبينًا أن الأعمال الميدانية التي تقوم بها المديرية العامة لمكافحة المخدرات تواكبها أعمال وقائية في الخط الموازي الهدف منها جميعها هو الوقاية والحماية لأفراد مجتمعنا.

وأكد أن جهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في إدارة منطقة مكة المكرمة تسعى إلى إيجاد سور من القيم والأخلاق لحماية المجتمع والفرد من هذه الآفة، لافتًا إلى أن المعرض يمثل اهتمامًا من القائمين على الحرس الملكي في منطقة مكة المكرمة من أجل توضيح أضرار المخدرات لما تشكله من خطر شديد على العقل والبدن، مبديًا استعداد إدارة مكافحة المخدرات للتعاون مع جميع الجهات للقضاء على هذه الآفة المدمرة لتخليص المجتمع منها.

إثر ذلك تجول الجميع في أرجاء المعرض، مطلعين على ما يحتويه من أجنحة، مستمعين لشرح عن مشروع نبراس وبرامجه التعليمية والبرنامج الوطني للوقاية من المخدرات، إضافة إلى المطويات والكتيبات وبعض الوسائل المستخدمة في تهريب المخدرات للتحذير منها ومكافحتها وصور لشهداء الواجب من إدارة مكافحة المخدرات.

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11:55ت م

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