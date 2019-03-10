سياسي / عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن عشرات المستوطنين، وعبر مجموعات صغيرة، نفذوا جولاتهم الاستفزازية في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات مشددة على دخول المصلين الى المسجد، واحتجاز بطاقات الشبان منهم على البوابات الرئيسية الخارجية.

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11:52ت م

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