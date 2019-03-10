السعودية اليوم / أمين نجران يناقش آلية تنفيذ المشروعات التنموية بمحافظة يدمة



نجران 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

ناقش أمين منطقة نجران حمد بن حسين عيبان مع رئيس المجلس البلدي بمحافظة يدمة ناجي بن علي آل فطيح أمس، جملة من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات التنموية بالمحافظة،ومنها مشروع مبنى المركز الحضاري وسوق الأغنام ومرمى النفايات وموقع الصناعية الجديد، إضافةً لتطوير الخدمات المقدمة في المحافظة ومراكزها.

ويأتي اللقاء ضمن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الأجهزة والقطاعات الحكومية المختلفة، كل حسب الدور المنوط به، لتحقيق التكامل والهدف المنشود لخدمة المنطقة وأهلها .

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11:49ت م

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