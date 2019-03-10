السعودية اليوم / اختتام فعاليات الملتقى الخامس "شبابنا غير" بخميس مشيط



أبها 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

اختتمت أمس، فعاليات الملتقى الخامس "شبابنا غير" الذي نظمته جمعية التنمية الأسرية بحافظة خميس مشيط لمدة 5 أيام، بحضور محافظ خميس مشيط، خالد بن عبد العزيز بن مشيط.

وأوضح مدير الجمعية حسين الحسنية في كلمة خلال حفل الختام أن أعمال ونشاطات الجمعية تهدف إلى بناء جيل مبدع في جميع المجالات وتنمية مهاراتهم وتوعيتهم وتوجيههم وإيجاد محاضن آمنة لرعاية الشباب، مشيرًا إلى أن شعار دورة هذا العام هو "بلادنا غالية وأمنها غال"، حيث جاءت تحته عدة فعاليات ثقافية ورياضية واجتماعية منها مسرحيات هادفة وأمسيات شعرية ومسابقات ثقافية وفقرات ترفيهية، إضافة إلى تقديم جوائز متنوعة وسحوبات بالتعاون مع بعض الجهات في القطاع الخاص.

من جهته أبان رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور جبران القحطاني أن أنشطة الملتقى تركز على تعزيز دور الشباب في خدمة وطنهم ومجتمعهم وإبعادهم عن الأفكار المنحرفة وتنمية قيم الولاء للدين والوطن والقيادة الرشيدة.

بدوره أشاد محافظ خميس مشيط بما تقوم به الجمعية من جهود في تنمية المجتمع، داعيًا الجميع إلى دعم نشاطاتها والمشاركة في الفعاليات التي تنظمها كل عام.

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11:45ت م

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