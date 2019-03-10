السعودية اليوم / 8400 مستفيد من خدمات الأسبوع المكثف في برنامج جامعة الملك خالد 7 ببارق



أبها 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

واصل برنامج جامعة الملك خالد الصحي والتوعوي والتثقيفي الـ 7 المقام حاليًا في محافظة بارق، تقديم خدماته للمستفيدين والمستفيدات من أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها.

ويقدم البرنامج خلال الأربعة الأيام الماضية خدماته لأكثر من 8400 مستفيد ومستفيدة، وذلك من خلال العيادات والمعارض المصاحبة، إضافة إلى زيارات منسوبي الجامعة للجهات الحكومية والمدارس في المحافظة وما جاورها.

وتقدم الجامعة في مقر الفعاليات العديد من الخدمات الصحية أبرزها، تخطيط القلب، وكشف السكر، وقياس كتلة الجسم، والإقلاع عن التدخين، وأخذ العلامات الحيوية، ومحاضرات توعوية، وجراحة الأسنان، والحشوات، وعلاج اللثة، وعلاج العصب، وطب أسنان الأطفال.

كذلك توفر 11 عيادة تخصصية طيلة مدة إقامة البرنامج لعدد من الاستشاريين والمختصين، تشمل عيادات العظام، والباطنة، وطب الأسرة، والعلاج الطبيعي، والأطفال، والتغذية، والقلب، وعلاج النطق والسمع، والمسالك، والجراحة، والأنف والأذن والحنجرة.

كما تشمل فعاليات الأسبوع المكثف معرضًا للقبول والتسجيل يتم من خلاله تعريف الزوار بكليات الجامعة وأقسامها وآليات القبول فيها، إضافة إلى معرض للإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي يتم فيه تعريف الزوار بوسائل السلامة وكيفية التعامل مع المخاطر والحالات الطارئة، ومعرضًا آخر لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر يوضح للزوار من خلاله الخدمات التي تقدمها العمادة والدورات، والدبلومات التي تنفذها وتشرف عليها.

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11:43ت م

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