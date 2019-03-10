السعودية اليوم / "استخدام المكتبة وقواعد البيانات" ورشة عمل بجامعة نجران غداً



نجران 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

تنظم جامعة نجران ممثلة بوحدة الأنشطة الطلابية بلجنة تنمية المهارات بكلية المجتمع غداً، بالتعاون مع عمادة شؤون المكتبات ورشة عمل بعنوان "استخدام المكتبة وقواعد البيانات"، وذلك بمبنى عمادة شؤون المكتبات.

وتهدف الورشة إلى تعريف المتدربين على المفهوم العصري لاستخدام المكتبة ومدى ما وصلت له المكتبة الحديثة من تقنيات رقمية وربطها بالبيانات، وتقديم تطبيق عملي حول المكتبة بين الماضي والحاضر وكيفية التعامل مع الكتب وطرق فهرستها وفرزها رقمياً وتقليدياً.

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11:42ت م

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