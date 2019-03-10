اجتماعي / "اعاقتي لن تمنعني عن رياضتي" برنامج رياضي بجامعة الحدود الشمالية



عرعر 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

تنظم جامعة الحدود الشمالية ممثلة في نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بعمادة شؤون الطلاب يوم الخميس المقل، برنامج رياضي مفتوح بعنوان "اعاقتي ..لن تمنعني من رياضي"، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً, برعاية من مدير الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور إبراهيم بن حسن الزهراني، وذلك في الصالة

وأوضحت العمادة أن البرنامج يستهدف الفئة الغالية على قلوبنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

// انتهى //

11:35ت م

0036



عرعر 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واستنظم جامعة الحدود الشمالية ممثلة في نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بعمادة شؤون الطلاب يوم الخميس المقل، برنامج رياضي مفتوح بعنوان "اعاقتي ..لن تمنعني من رياضي"، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً, برعاية من مدير الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور إبراهيم بن حسن الزهراني، وذلك في الصالة الرياضية بالجامعة.وأوضحت العمادة أن البرنامج يستهدف الفئة الغالية على قلوبنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.// انتهى //11:35ت م0036

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