شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير الصين والان نبدء بالتفاصيل
حضر الاستقبال، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.
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