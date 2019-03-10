شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمر بالمعروف» يعزز العمل الميداني مع دوريات الأمن والان نبدء بالتفاصيل

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد الثبيتي بزيارة لمدير دوريات الأمن بالمنطقة العميد نايف العتيبي في مكتبه بالدمام. وتناول اللقاء بحث سبل التعاون فيما يخدم الصالح العام ويعزز العمل الميداني، لتحقيق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لخدمة المواطنين والمقيمين. وتأتي الزيارة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند التي تحث على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.



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