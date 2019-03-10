وظائف إدارية لحملة الثانوية بمستشفى الملك عبدالله

2019-03-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي توفر وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق من ذوي الخبرة، للعمل بمسمى (مساعد أول العلاقات الحكومية Government Relations Assistant I)، واشترط المستشفى أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة بالرابط أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مساعد أول العلاقات الحكومية (Government Relations Assistant I).

الشروط:

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1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة مع 10 سنوات من الخبرة.

3- أو درجة دبلوم لمدة سنتين في الموارد البشرية، إدارة المستشفيات أو تخصص آخر ذات الصلة مع خبرة 6 سنوات.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/10م وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 2019/03/15م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).