- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم طائرة بوتفليقة تغادر الجزائر إلى جهة غير معلومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طائرة بوتفليقة تغادر الجزائر إلى جهة غير معلومة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أفادت وكالة “رويترز” الأحد، أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت بوتفليقة إلى جنيف الشهر الماضي غادرت الجزائر متجهة شمالاً، ووجهتها غير معلومة بحسب ما أعلنه تطبيق “فلايت رادار”.
ونقل عن مصادر طبية تتابع الحالة الصحية لبوتفليقة، أن الرئيس الجزائري البالغ من العمر 82 عاماً يتغذى ويتنفس اصطناعياً، ولا يستطيع النطق إطلاقاً.
كما أكدت أنه يصعب إجراء أي عملية جراحية له.
وكانت تقارير صحافية سويسرية نقلت عن مصادر طبية أن الحالة الصحية للرئيس الجزائري دقيقة جداً وتفرض تهديداً دائماً لحياته.
وكشفت أنه محاط بأربعة أطباء يحاولون التواصل معه بصعوبة.
كما أضافت أن الطائرة التي أقلته من الجزائر قبل 11 يوماً بقيت 40 دقيقة أمام المستشفى ثم عادت أدراجها إلى الجزائر.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة بوتفليقة تغادر الجزائر إلى جهة غير معلومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.