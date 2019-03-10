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فيديو.. الفنان محمد عبده يخرج عن نص أغنية بشكل فكاهي
متابعات الخليج 365 - الرياض
ظهر الفنان محمد عبده، وهو يؤدي إحدى الأغاني إذ لم يستطع قراءة إحدى كلمات الأغنية بسبب أن الخط صغير.
وظهر الفنان محمد عبده، في المقطع وهو ينظر في الكتابة أمامه وغير قادر على قراءة الكلمة بسبب صغر حجم الخط.
وما كان من المطرب محمد عبده إلا أن خرج عن النص بطريقة فكاهية، قائلًا: “أما أقدر.. ما أقدر اقرأ.. آه.. آه”.
وتفاعل الجمهور مع الحس الفكاهي للفنان محمد عبده، وانفجر في الضحك، وسط صيحات وتصفيق، إشادةً بما فعله.
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