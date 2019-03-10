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لوحتي موهبتي للأطفال في أدبي الأحساء
متابعات الخليج 365 - الأحساء
يقيم نادي الأحساء الأدبي بمشيئة الله تعالى فعالية خاصة بالأطفال من خلال ركن الأديب الصغير تخت عنوان (لوحتي موهبة وإبداع).
ويستقبل النادي الأطفال المشاركين في هذه الفعالية ويتيح لهم رسم لوحة أو كتابة نص أدبي يوم الثلاثاء الموافق 5 / 7 / 1440هـ من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة السادسة والنص مساء.
وقد حدد الركن الأطفال الذين سيتم استقبالهم من الجنسين من عمر 6 سنوات حتى 12 سنة.
وصرح رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري بأن أدبي الأحساء حرص على أن يكون للطفل مكانه في النادي سواء من حيث الإصدارات، أو البرامج والأنشطة المتنوعة الأخرى، ولذلك أنشأ النادي ركن الأديب الصغير ليكون منطلقاً وحاضناً لهؤلاء الأطفال لتنمية قدراتهم ورعاية مواهبهم في سن مبكرة وتوجيههم من قِبل مربيات سعوديات فاضلات.
وأضاف أن النادي يؤمن بأن للطفل حقاً على مؤسساتنا الثقافية وعلى النادي بصفة خاصة، ولذلك نسعى لدعم ركن الأديب الصغير بكل ما يحتاج ونأمل أن يحقق هذا الركن المأمول من إنشائه، وسوف تكون هناك إن شاء الله مناشط مدروسة قادمة في النادي تستهدف الطفل ويسعد النادي باستقبال الأطفال وأمهاتهم في كل نشاط ونكون دائماً سعداء بهم.
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