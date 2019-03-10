فيديو.. طفل عمره 3 سنوات يدخن ويحمل سلاحاً أبيض يثير ضجة في مصر

2019-03-10

متابعات الخليج 365 - القاهرة

ظهر طفل مصري يبلغ من العمر ثلاث سنوات وهو يدخن “سيجارة” ويحمل سلاحًا أبيض؛ الأمر الذي أثار ضجة واسعة في مصر.

Advertisements

ووثق المقطع، ظهور الطفل وهو يجلس داخل مركبة “ميكروباص” خاصة بوالده، ويدخن سيجارة، وحاول سائق آخر زميل لوالده ممازحته، ليفاجأ بردود غير طبيعية من الطفل لا تتناسب مع سنوات عمره القليلة.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المختصة في مصر بالتدخل لإنقاذ الطفل وإيداعه إحدى دور الرعاية وعلاجه نفسيًا، ومحاكمة والده الذي بدا سعيدًا بما يفعله ابنه.