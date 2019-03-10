أعلى إحصائية يومية منذ افتتاحه: 119297 مسافرًا عبر جسر الملك فهد

جدة - عمرو شويل الدمام- الخليج 365:

حققت جوازات جسر الملك فهد أمس، أعلى إحصائية يومية منذ افتتاحه، إذ بلغت 119297 مسافرًا، فيما بلغت أعلى إحصائية يومية سابقة 117935 مسافرًا، وكانت بتاريخ 4/ 10/ 1439هـ.

وشهدت حركة عابري جسر الملك فهد خلال إجازة نهاية الأسبوع الماضي للفترة من 30/ 6 وحتى 2/ 7/ 1440هـ، كثافة كبيرة، وتم التعامل معها وفق الخطط المعدة مسبقًا من إدارة جوازات جسر الملك فهد، وذلك بدعم ومساندة المناوبات بفريق الدعم والتواجد الميداني لمدير المنفذ ومساعديه، لضمان فتح جميع المسارات والكونترات والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات دون الإخلال بالجوانب الأمنية، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية.

وكانت الإحصائيات خلال الـ 3 أيام الماضية ابتداءً من يوم الخميس، حيث بلغ عدد المغادرين 36420 مسافرًا، والقادمين بلغ عددهم 51504 مسافرين، فيما بلغ عدد المغادرين ليوم الجمعة الماضية 46264 مسافرًا والقادمين 59727 مسافرًا، ويوم أمس قد بلغ عدد المسافرين المغادرين 73087 مسافرًا، فيما عبر الجسر من القدوم 46210 مسافرين.