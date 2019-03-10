ضبط 10 مخالفات وتوجيه 15 إنذارا بحملات تفتيشية في حائل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

يواصل مكتب العمل بحائل حملته التفتيشية لمتابعة قرار التوطين لسوق العمل، حيث أسفرت الحملة التي نفذت بمحافظة الحائط بمنطقة حائل عن توجيه 15 انذاراً، إضافة إلى ضبط 10 مخالفات أغلق على إثرها أحد المحلات من قبل مندوب البلدية وتسليم الوافد للجهات المختصة مع ثبوت محضر الواقعة.

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وأوضح المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل، فريح العياد، أن الحملة تهدف إلى تعزيز ومتابعة الشكاوي بالمحافظة واتخاذ اللازم حيال متابعة سير العمل للعاملين بالقطاع الخاص بالمحافظة والمراكز التابعة لها، مشدداً علی استمرار الحملات التفتيشية بالمحافظات لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة لضبط وتحسين سوق العمل فيما يخص بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب والشابات الطموحين في المنطقة.

وأكد العياد على عدم التهاون والتساهل في تطبيق أشد العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة وغير الملتزمة في أنشطة التوطين.

من جانبه أكد المساعد لقطاع العمل بحائل صالح الاحمري أن هذه الحملات المتواصلة تأتي في إطار التأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط ولوائح الوزارة وقراراتها، حيث تم ضبط عدد من المخالفات من مخالفي نظام الإقامة والعمل وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.