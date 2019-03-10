التسجيل في نظام نور 1441 رياض الأطفال عبر الموقع الرسمي له والأوراق المطلوبة لإتمام التسجيل

سوف يستقبل نظام نور رياض الأطفال ١٤٤١، الأوراق المطلوبة، من أجل تسجيل الطلاب والطالبات في الروضات الحكومية، وذلك للعام الدراسي المقبل عام 1440-1441، ويعد نظام نور بالهوية من أقوى مواقع تقدم خدم تربوية، وذلك في المملكة العربية السعودية، الذي قد قامت وزارة التعليم بطرحه وذلك من أجل تسيير والتسجيل على جميع المواطنين بالمملكة عملية تسجيل الطلاب، وكذلك أيضا وظائف المعلمين بالطرق الحديثة، ويمكن لجميع أولياء الأمور التسجيل على موقع نور برقم الهوية، كما قامت وزارة التعليم بنصحي أولياء الأمور بقراءة جدول الروضات على موقع نور وذلك من أجل التعرف على الروضات القريبة من المنزل الخاص بهم.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في نظام نور رياض الأطفال 1441:

ونقدم إلى جميع أولياء جميع الأوراق المطلوبة من أجل أن يتمكن من تسجيل أبنائهم على موقع نور:

أولا: البيانات المطلوبة من الطفل:

اسم الطفل كاملا. تاريخ الميلاد الخاص بالطفل. السجل المدني الخاص بالطفل. اسم والد الطالب. رقم الجوال. المكان الذي يسكن فيه الطفل. الروضة.

ثانيا: البيانات المطلوبة من ولي الأمر:

الشهادة الخاصة بـ التحصينات الأساسية وتكون مكتملة. شهادات إجراءات الكشف الطبي سواء من المستشفى أو الوحدة الصحية المدرسية او المركز الصحي. تقديم صورة من البطاقة الخاصة بالعائلة، ويجب أن يكون الطفل مضاف إليها. تقديم إثبات مقر السكن. تقديم خطاب لمن ليس لديه شهادة ميلاد من الوحدة الصحية أو من المركز الصحي أو من المستشفى. لكي يتم قبول الطفل برامج التدخل المبكر، لا بد أن قد تم تشخيص الطفل، وذلك من قبل فريق متخصص، أو أن يكون لدى الطفل تقارير من جهة مختصة.

رابط نور رياض الأطفال 1441:

الخطوات التي يمكن من خلالها التقديم في موقع نور، ويمكن لجميع أولياء الأمور المشي مع الخطوات الآتية، وذلك من أجل التسجيل بكل سهولة لأولاده من خلال موقع نور 1441

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دخول ولي الأمر إلى رابط نور1441.

أن يتم الدخول من خلال حساب ولي الأمر وذلك بالسجل المدني وأيضا كلمة المرور.

أن يقوم ولي الأمر باختيار عملية تسجيل طالب جديد.

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