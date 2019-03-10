ميعاد صرف المساعدات المقطوعة 1440 شهر رجب : الاستعلام عن تفاصيل مقطوعة الضمان الاجتماعي .....

ميعاد صرف المساعدات المقطوعة 1440 فقد أودعت الحكومة السعودية في حساب برنامج المساعدات المقطوعة 1440 مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.صرح الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي وكيل وزارة الضمان الاجتماعي أن إجمالي المبالغ المالية التي تمّ إيداعها للمستفيدين من برنامج المساعدات المقطوعة 1440 بلغ 450.057.280 ريالاً؛ كما صرح الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي أن عدد المستفيدين الذين تمّ إيداع مبلغ الدعم المالي لها من خلال برنامج المساعدات المقطوعة بلغ 35.392 ألف حالة، تمثل هذه الأعداد من المستفيدين مجموعة من قوائم الانتظار التي تم الموافقة لها بالصرف.

كما صرح وأكّد الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي وكيل وزارة الضمان الاجتماعي: أن برنامج المساعدات المقطوعة هذا يأتي ضمن البرامج الهامة والمساندة التي تقوم بتقديمها وكالة الضمان الاجتماعي، ويتم من خلال هذه البرامج تقديم مساعدات نقدية مقطوعة، وذلك للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

كما صرح أوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، أن الوزارة تقو بإيداع مبالغ المساعدات المقطوعة هذه في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، والهدف من البرنامج هو تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، والمستحقين للدعم، وهؤلاء المستفيدين يمثل معظمهم مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.

ميعاد صرف المساعدات المقطوعة 1440 لشهر رجب 1440

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ الدعم المالي المخصص لمستفيدي برنامج المساعدات المقطوعة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، والبالغ أكثر من 500 مليون ريال في حسابات المستفيدين.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي، أن عدد الحالات المشمولة ببرنامج المساعدات المقطوعة من مسجلي الضمان الاجتماعي يصل إلى 37.166 حالة هي الحالات المسجلة في قائمة الانتظار، وأن إجمالي المبلغ الذي أودع في حساباتهم يصل إلى 501.176.668 ريال.

وأشار الدكتور الشافي إلى أن الإعانات التي تقدم عبر برنامج المساعدات المقطوعة، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لمحدودي الدخل، ويأتي برنامج المساعدات المقطوعة ضمن برامج المساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي.

موقع وزارة العمل والتنمية السعودية استعلام المساعدة المقطوعة

اللوائح المنظمة لصرف المساعدة المقطوعة

توجد عدة لوائح منظمة لعملية صرف برنامج المساعدات المقطوعة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي كالآتي:

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يتم معاملة المتقدم للبرنامج وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي مثل الدخل، والعمالة، والسجلات التجارية.

لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الاجتماعي بذلك.

يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً.

إمكانية صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان.

يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت أن يقوم بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة.

ميعاد صرف المساعدات المقطوعة وشروط وضوابط المساعدات المقطوعة

يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي وذلك حسب العديد من الشروط والضوابط وأهمها:

أن يكون الطالب للمساعدات المقطوعة عاطل عن العمل

الموظف الأعزب محدود الدخل، والذي يقل راتبه عن 3000 ريال

الموظف المتزوج والذي يقل راتبه عن 8680 ريال.

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670

استعلام الضمان الاجتماعي عن المساعدات المقطوعة بالسجل المدني وموعد صرف مقطوعة الضمان

ميعاد صرف المساعدات المقطوعة وطرق تقدم الدعم النقدي للمواطن السعودي

المساعدات المقطوعة هي برنامج مساعدات تقدمها المملكة العربية السعودية عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي للأسر ذات الدخل المنخفض وذلك كمساعدة وتعويض عن الأضرار الاقتصادية اللاحقة بهم نتيجة الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها المملكة، فيمكن الدخول إلي موقع الضمان الاجتماعي الرسمي والاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة 1440 للشهر الجاري، وكذلك المبالغ المستحقة، ويتم ذلك برقم السجل ورقم الهوية الخاصيين بالمستفيدين من صرف معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك من المساعدات المقطوعة التي تصرفها المملكة العربية السعودية لمساعدة المحتاجين للدعم من الدولة.

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وتقوم المملكة برفع الدعم تدريجيا دون الإضرار بمحدودي الدخل، كما قامت باستخدام آلية مميزة للفصل والتمييز بين الفئات المستحقة والفئات الأكثر استحقاقا، ويتم صرف قيمة مادية لكل أسرة من هذا الدعم على حساب المواطن.

تأتي المساعدات المقطوعة للمواطن السعودي، الذي تنطبق عليه شروط الاستحقاق، في إطار خطة التكافل الاجتماعي للمحتاجين ومحدودي الدخل من الأسر الفقيرة التي لا تجد لها معيلا، حيث تقوم المملكة بدراسة حالتها ورعايتها والتكفل بها.

وينتظر العديد من المواطنين هذه المساعدات المقطوعة لضمان مساعدات كريمة من المملكة لمعاونتهم في أعباء الحياه، وتأتي في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي، كما هو شعار وزارة التنمية الاجتماعية السعودية، مظلة أمان للمواطن.

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