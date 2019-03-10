الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة واحدة من أهم الخدمات المميزة التي تقدمها وزارة الخارجية فى المملكة العربية السعودية، ويمكن الأن معرفة اسم الكفيل الخاص بك عن طريق إدخال رقم الإقامة فى موقع وزارة الخارجية السعودي، كما يمكن معرفة نطاق الكفيل عن طريق رقم الإقامة، ومعرفة رقم جوال الكفيل عبر الإنترنت، وفى السطور التالية نقدم إليكم أسهل طريقة للاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة من خلال منصة خدمة التأشيرات مقدمة من موقعنا نجوم مصرية، تابعونا.

الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة

الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة نقوم بالدخول الى موقع وزارة الخارجية منصة التأشيرات الإلكترونية من هنا.

ثم الضغط على كلمة مقيم، واختيار طلب زيارة عائلية للمقيمين.

بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة مثل” رقم الإقامة، رقم تأشيرة الدخول، تاريخ الإنتهاء”.

وإكمال كافة البيانات التى تُطالب بها، ثم الضغط على كلمة التالي.

سوف يظهر أمام صفحة تحتوى على كافة البيانات الخاصة بك، واسم الكفيل، ورقم الهوية الخاصة به.

وبهذا يتم الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة.

معرفة نطاق الكفيل عن طريق رقم الإقامة

أما عن معرفة نطاق الكفيل عن طريق رقم الإقامة، فيمكن معرفة ذلك بشكل إلكتروني عن طريق الضغط على التفاصيل المتعلقة بالمؤسسة التى يعمل بها الوافد أو المقيم، ومن خلالها يمكن معرفة نطاق الكفيل سواء كان فى شركة أو مؤسسة.