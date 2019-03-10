مومباي تشهد مراسم زفاف ابن أغنى أسرة بالهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي
تشهد مدينة مومباي الهندية أمس حفل زفاف أكاش إمباني، ابن أغنى أسرة في الهند وشلوكا مهتا، صديقة طفولته، وتستمر احتفالات الزفاف، التي تتسم بالبذخ عدة أيام.
وأكاش 27 عاما هو نجل موكيش أمباني، أحد أقطاب المال والأعمال في الهند، الذي قدرت ثروته بـ50 مليار دولار، طبقا لقائمة فوربس للمليارديرات لعام 2019، وهو رئيس مجموعة «ريليانس انداستريز» للنفط والاتصالات.
وشلوكا 28 عاما هي ابنة راسل مهتا المدير الإداري لشركة «روسي بلو» التي تم تصنيفها كواحدة من أكبر شركات الماس في الهند.
وكان أكاش وشلوكا مهتا يدرسان معا بنفس المدرسة، طبقا لمصدر مقرب من الأسرتين. والاثنان يتوليان منصبين في شركتي أسرتيهما.
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